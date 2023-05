Ein Programm mit viel Udo Jürgens präsentierte die Bergkapelle Fohnsdorf bei ihrem Frühjahrskonzert unter der Leitung von Kapellmeister Ralph Duschek. So dirigierte Maria Duschek etwa "17 Jahr, blondes Haar" und Anna Zwicker "Das ist Dein Tag" mit dem Jugendblasorchester. Die Highlights waren schließlich "Was ich sagen will", "Die Krone der Schöpfung" und "Aber bitte mit Sahne".