Vom professionellen Foto bis zu regionalen Genüssen

Lisa Hübler und Laura Pflugbeil aus Seckau haben kürzlich ihr eigenes Fotostudio eröffnet. Und am Wochenende fand sich viel Prominenz bei der Ainova in Zeltweg ein. Hier in der "Business-Szene" der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der obersteirischen Wirtschaftswelt gerade tut.