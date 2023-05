"Mit 17 hat man noch Träume" - geht es nach Simon Wieland, liegt es an einem selbst, diese Träume in die Hand zu nehmen und sie zu verwirklichen. Der gebürtige Neumarkter wurde im Februar aus 36 Nachwuchskräften von der Talente-Akademie der Wirtschaftskammer Kärnten zum Sieger gekürt. Es ist dies nicht der erste Sieg des 17-Jährigen - bereits 2021 wurde er vom Genuss-Magazin "Falstaff" zum "Young Talent"-Sieger in der Kategorie "Gastgeber" gewählt.