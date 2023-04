Ein junger, aber erfahrener Mann hat die Geschäftsführung der ÖVP Murau übernommen: Daniel Miedl-Rissner ist 23 Jahre alt und in der Partei gut vernetzt.



In seiner Heimatstadt Oberwölz sitzt er im Gemeinderat, Erfahrungen sammeln konnte er auch als Obmann der JVP (Junge ÖVP) Oberwölz und als JVP-Bezirksobmann. Aber Miedl-Rissner ist auch auf vielen anderen Ebenen aktiv: In Oberwölz etwa schätzt man seine Tätigkeit als Organist in der Stadtpfarrkirche, zudem ist er leidenschaftlicher Fußballer in der Kampfmannschaft.