Wie riecht Bienenstockluft? Warm, wohlig, nach Honig, Wachs, Propolis, ein bisschen nach Wald. Ein eigenartig einnehmender Duft, der die Seele wärmt und beruhigt. Man wühlt in seiner Geruchserinnerungsdatenbank und findet keinerlei Vergleichsmöglichkeit. "Für mich riecht es einfach nach Natur", sagt Ingrid Kuhn. Sie entstammt einer Imkerfamilie, "ich bin mit den Bienen aufgewachsen", wie sie sagt. Sie lernte den Oberösterreicher Christoph Haslauer kennen, Facharbeiter der Bienenwirtschaft und Bio-Bienenhof-Besitzer. 2020 errichtete Haslauer die erste österreichische Apitherpiestation mit einem medizinisch zugelassenen Inhalations-System, in Kooperation mit Ärzten wie Josef Hutter vom Vitalogikum in St. Ulrich bei Steyr. 2022 eröffnete das zweite Apiorium "Moser's Bienengarten" in Mauterndorf im Lungau.