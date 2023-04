"Is schon still uman See" beginnt ein bekanntes Kärntnerlied – eine Ruhe, von der der Ziegelteich im Gemeindegebiet zwischen Knittelfeld und Kobenz nur träumen kann: Immer wieder sorgt das Naherholungsgebiet für Diskussionen bei Erholungssuchenden und Anrainern – erst im Oktober vergangenen Jahres wurde auf Facebook dessen Verwilderung beklagt, mangelhafter Zufluss und Kahlfraß durch Fische aller Art sind ein Problem.