Helmuth "Plo" Ploschnitznigg, Kurator der Judenburger Stadtgalerie und Begründer der Simultania-Liechtenstein-Betreuungseinrichtung, muss im Murtal niemandem mehr vorgestellt werden. Der gebürtige Grazer, der auch als Oberstufenlehrer am Gymnasium Judenburg Kunst unterrichtete, zeigt in der Galerie im Forum Rathaus in Knittelfeld Ölbilder unter dem Titel „SICHER-HEIT“. "Facettenreich" wäre ein Wort, den feinfühligen Pädagogen zu beschreiben, der seit vielen Jahren konsequent ein Ziel verfolgt: seine Liebe für die Kunst mit Engagement in sozialen Fragen zu verbinden. Er sagte einmal über seine Arbeit mit Schülerinnen und Schülern: "Ich habe schnell festgestellt, dass meine Arbeit mehr ist, als ihnen ein Thema zu geben. Malerei vermittelt viele Botschaften."