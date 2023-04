Wenn am kommenden Wochenende am Wachauring (NÖ) die neue Rallycross-Saison Fahrt aufnimmt, gibt es für Keke Platzer eine neue Herausforderung: "Ich bin heuer bei den großen Super Touring Cars, der höchsten Tourenwagenklasse, dabei. Die Klasse bietet den vielfältigsten Wettbewerb dieses Sports. Nach dem Vize-Staatsmeistertitel im Vorjahr möchte ich heuer um den Titel mitfahren." Dementsprechend gilt es für den 30-Jährigen gleich beim Auftakt auf der Strecke in Sichtweite zum Stift Melk Vollgas zu geben: "Nachdem der Wachauring mit einer großen Legendenparade und einem Lauf zur FIA-Zentraleuropa-Meisterschaft sein 50-jähriges Jubiläum feiert, starten wir gleich mit dem Saisonhöhepunkt."