Gebaut wird seit wenigen Wochen in St. Peter ob Judenburg - in der Gemeinde entsteht der neue Standort des Unternehmens Net-Automation, das auf Automatisierungstechnik und Digitalisierung für Industriebetriebe und kritische Infrastruktur spezialisiert ist. Bisheriger Sitz ist im Holzinnovationszentrum Zeltweg, doch der Großteil des Unternehmens soll künftig in St. Peter zu finden sein. "Dort haben wir auch die Option, in Zukunft noch weiter auszubauen", so Walter Rieger, der mit Gernot Theuermann die Geschäfte führt.