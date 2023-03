Er hat gesucht, gesucht, gesucht und nicht gefunden. Und das fast zwei Jahre auf "allen Plattformen, wo man Mitarbeiter suchen kann". Schließlich hat Johann Schlacher aufgegeben: "Mir hat es gereicht. Es sind einfach keine Bewerber gekommen." Am 12. Februar postete der Chef der Werkstatt Schlacher-KFZ in Weißkirchen: "Da Facebook mittlerweile voll ist mit 'Wir suchen dich', habe ich mich entschieden, niemanden mehr zu suchen. Wer beim besten Arbeitgeber arbeiten will, findet mich."



Mit dem Hinweis, dass es keine Viertagewoche bei gleicher Bezahlung geben wird, keine weiteren Urlaubstage oder gar "Goldbarren bei vollendeter Ausbildung". Und siehe da: "Ich konnte jetzt zwei Mitarbeiter aufnehmen." Diese waren davor bei Fachwerkstätten beschäftigt. Somit werden in der Weißkirchner Werkstätte für alle Marken aktuell keine Leute mehr gesucht: "Es läuft gut", freut sich Johann Schlacher.