Auf solare Beleuchtung im öffentlichen Raum hat sich das Weißkirchner Unternehmen "ecoliGhts" spezialisiert und unter anderem die Leuchte "Vialux" entwickelt. Als Pilotprojekt wurden die modernen "Straßenlaternen" in Weißkirchen installiert. Mittlerweile sind sie seit einigen Monaten in Betrieb - das Fazit von Bürgermeister Ewald Peer: "Vorher gab es hier keine Beleuchtung, die Leute haben eine Freude damit" - was eine Dame bestätigt, die just in dem Moment vorbeispaziert: "Die ist super, die Beleuchtung."