"Voll abgefahren!" - unter diesem Titel gastierten die beiden Kabarettisten Monica Weinzettl und Gerold Rudle dieses Wochenende im Theaterkeller in Zeltweg. Auf der Bühne zu sehen waren zwei Menschen, die mit einem Wohnwagen ins Grüne fahren, um die Natur zu erleben. Wobei das, was im Dialog zwischen den beiden abläuft, getrost auf die Mehrheit der Menschheit umgelegt werden kann: das Machogehabe des Mannes, der Witz und die Raffinesse der Frau, der hypochondrische Mann, dazu der logische Kommentar der Frau. Das alles und mehr verpackten die beiden, die auch privat ein Paar sind, in witzige, aber wahre Worte, die auch ein wenig zum Nachdenken anregen. Das Publikum dankte mit kräftigem Applaus.