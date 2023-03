Mitten in der Nacht, um circa 1.45 Uhr, musste am 15. März die Feuerwehr Stadl an der Mur ausrücken. Ein Fahrzeug kam auf Höhe des Gewerbegebiets von der B97 ab, 15 Mann der Feuerwehr rückten zum Unfallort aus und sorgten nach dem Absichern der Unfallstelle dafür, dass der Wagen nicht weiter in den Straßengraben stürzt. Auch der Abschleppdienst und die Polizei waren im Einsatz.