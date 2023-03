Fünf Kassenstellen für Allgemeinmedizin gibt es in Fohnsdorf. Drei davon sind besetzt, allerdings nicht mehr lange. Gerald Raunig übernimmt die Praxis von Martinus Cossee in Pöls-Oberkurzheim, der sich ab 1. April in die Pension verabschiedet, letzter Praxistag ist am 17. März. Allgemeinmediziner Raunig, er ist auch HNO-Facharzt, ist aktuell in Fohnsdorf tätig. Durch Raunigs Übernahme der Kassenstelle von Cossee sind in der 7500-Seelen-Gemeinde Fohnsdorf bald wohl nur noch zwei Kassenstellen besetzt.