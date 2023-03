Am 5. März wurde in Ranten zur Bürgerversammlung im Gasthof "Hammerschmied" geladen. Bürgermeister Franz Kleinferchner (ÖVP) informierte die anwesenden Bürgerinnen und Bürger über das Gemeindegeschehen. 1130 Einwohnerinnen und Einwohner zählt Ranten zurzeit, in den vergangenen Jahren betrug der Rückgang 0,7 Prozent.