Er nahm es als Omen: Als Wolfgang Amadeus Mozart 1791 den Auftrag für eine Totenmesse bekam, dachte er an einen Hinweis aus dem Jenseits, ein Requiem für seinen bald eigenen Tod zu schreiben. Als er am 5. Dezember desselben Jahres tatsächlich starb, sollte er eines, wenn nicht das beeindruckendste, Requiem hinterlassen, das die Musikwelt hervorgebracht hat. Nur wenig später wurde es in der Michaelerkirche in Wien uraufgeführt.