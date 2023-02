"Hast gestern noch lang gemalt?" - "Geht so. Bis Neun." Wie eine besondere Studiengemeinschaft scheinen die Damen und Herren, die sich im Benediktinerstift Sankt Lambrecht am Morgen sammeln. Ein "Safe Space" für Gleichgesinnte, der Meditationsraum, in welchem der Kurstag mit einer Morgenmeditation beginnt. Abt Otto Strohmaier, der den Ikonenmalkurs leitet, serviert zum Gebet Ikonenhistorie: Die Marienikone sei eine der bedeutendsten, öfter dargestellt als Christus vielleicht. Die Gottesmutter von Vladimir, Wladimirskaja genannt, ist die "Leitikone" des heutigen Tages: Ein Meisterwerk, entstanden im 12. Jahrhundert in Griechenland, heute Nationalheiligtum Russlands und eine der wichtigsten Ikonen der gesamten russischen Orthodoxie. Das Jesukind ist es, welches das Antlitz seiner Mutter erleuchtet, der "Lichtbringer". Die Ikone verstehe das Leiden der Menschen und ihres Volkes, so Strohmaier, daher auch der melancholische Blick.