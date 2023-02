Eigentlich zählt die westliche Obersteiermark zu den Abwanderungsregionen. Doch neueste Zahlen der Statistik Austria zeigen Gegenläufiges: So verzeichnete der Bezirk Murtal mit Stichtag 1. Jänner 2023 71.667 Bewohner und damit um 0,59 Prozent mehr als vor einem Jahr. Im Bezirk Murau wohnten mit Jahresbeginn 27.255 Menschen, um 0,01 Prozent mehr als am 1. Jänner 2022. Zum Vergleich: Steiermarkweit betrug das Plus 1,0 Prozent, bundesweit 1,4 Prozent. Gut die Hälfte dieser Zunahme geht laut Statistik auf den Ukraine-Krieg zurück.