Erst starker Schneefall, dann warme Temperaturen mit Regen und schließlich orkanartige Böen: "Das war einfach perfektes Wetter für Lawinen. Alleine bei uns sind am Wochenende zwölf heruntergekommen", erzählt Fritz Strahlhofer, Bürgermeister der Gemeinde Pusterwald (Bezirk Murtal). Schon am Freitag fanden in Pusterwald Erkundungsflüge statt, umgehend wurden in Abstimmung mit der örtlichen Lawinenkommission Straßen im Bereich Hinterwinkel gesperrt. "Ab Samstagmittag kam dann eine Lawine nach der anderen herunter, teils auch wirklich große", rechnet der Bürgermeister mit Schäden an Forst und Straßen.