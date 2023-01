Es ist der klangvolle Auftakt für das Seckauer Kulturjahr 2023: Am Freitag, 3. Februar, gastiert die Märchenoper "Hänsel und Gretel" von Engelbert Humperdinck erstmals in der obersteirischen Stiftsgemeinde. Regisseur Wolfgang Atzenhofer siedelt die Oper für Klein und Groß in den Siebzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts an. Das musikalisch anspruchsvolle Werk wird von Sängerinnen und Sängern der Musiktheatervereinigung "Opernkarussell" sowie von einem Instrumentalensemble musikalisch umgesetzt.