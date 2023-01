Ein Tierarzt, eine Praxis für Kinesiologie, ein Radiosender, ein Unternehmen für "Abnehmen im Liegen", eine Praxis für Psychotherapie, ein Textildruck oder eine Handels-GmbH – sie alle haben sich in den letzten Wochen im "Kompetenzzentrum Murtal" angesiedelt. Im mehrstöckigen Gebäude in der Marktgasse in Knittelfeld befand sich einst die Landwirtschaftskammer samt "Grillakademie", schon seit Längerem stand das Haus teilweise leer und wurde schließlich verkauft. "Wir wollten verhindern, dass sich hier in bester Innenstadtlage ein großer Leerstand auftut", erzählt Sandro Fuchsbichler. Gemeinsam mit weiteren Investoren aus dem Murtal gründete er die "Marktgasse 7-Verwaltungs-GmbH".