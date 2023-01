Über ihr soziales Engagement legt die KPÖ Knittelfeld jedes Jahr im Jänner Bericht ab. Seit 1998, als Ernest Kaltenegger zum ersten Mal in die Grazer Stadtregierung einzog, spenden die Mandatarinnen und Mandatare der Partei einen Teil ihres Gehalts für in Not geratene Menschen. Seit 2005 gibt es den Sozialfonds auch im Murtal, die Mittel stammen aus den Gehältern der Abgeordneten Claudia Klimt-Weithaler und Werner Murgg.