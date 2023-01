Es ist nicht der Lohn, der im Vordergrund steht. Vielmehr: Kann ich selbst entscheiden, wann ich zu arbeiten beginne? Wie viel Flexibilität bietet mir die Stelle? Und gibt es "Goodies", die mir andere Firmen nicht bieten? "Die Arbeitnehmer von heute stellen ganz andere Anforderungen an einen Job als noch vor 20 Jahren. Nur die Arbeitgeber denken noch immer gleich – das passt nicht zusammen", erklärt Klaus Reiter im gut besuchten "Prankherwirt" in St. Marein-Feistritz. Hier fand am Mittwoch (18. Jänner) die erste sogenannte "Job Convention" von Wirt und Catering-Unternehmer Peter Dietrich statt. Der gebürtige Murtaler Klaus Reiter wiederum betreibt in München die "My little Earth GmbH" und hat sich auf Beratungen im Gastro-Bereich spezialisiert.