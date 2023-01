Die Trauer ist groß in Judenburg: Künstler Max Sikora verstarb am 13. Jänner nach kurzer, schwerer Krankheit mit 64 Jahren. Der gebürtige Judenburger – ein Spätberufener und Quereinsteiger der Kunstszene – lebte und arbeitete seit den 70er-Jahren in Wien, den Bezug zu seiner Heimat hat er aber nie verloren.