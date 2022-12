120 Tiere befanden sich 2017 am Obdacher Hof der Familie Moitzi. "Das ist in einem Familienbetrieb nicht machbar", meint Bernhard Moitzi. Der 26-Jährige bewirtschaftet gemeinsam mit seinen Eltern den Milchbetrieb. Man entschied sich dazu, 100 Tiere zu versteigern. Dazu kamen ein automatisches Melksystem, Ventilatoren für ein besseres Stallklima und gegen den Hitzestress und die Verbesserung der Stallhygiene durch den Einsatz eines Spaltenroboters. Moitzi beschreibt eine Kombination aus "Kuhkomfort, Tierwohl und richtiger Fütterung" als Erfolgsrezept. Dieses wurde nun im Rahmen einer Preisverleihung honoriert: Der Hof der Moitzis erzielte beim "Preis der Tiergesundheit" in der Kategorie "Fruchtbarkeit von Milchkühen" von MSD Tiergesundheit den zweiten Platz. Rund einhundert Betriebe aus Deutschland und Österreich hatten sich in den vergangenen Monaten mit ihren Konzepten zur Förderung von Tierwohl und Tiergesundheit in der Landwirtschaft beworben.