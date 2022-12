Musikerinnen und Musiker geehrt

Bei der Jahresabschlussfeier der Werkskapelle Zeltweg im MT-Hotel wurden verdiente Musikerinnen und Musiker geehrt. Das Ehrenzeichen für zehn Jahre in Bronze erhielten Rene Krenker und Julia Mayer. Außerdem: Ehrenzeichen 15 Jahre in Silber Nicole Stock, Ehrenzeichen 30 Jahre in Silber-Gold Stefan Stani, Ehrenzeichen 40 Jahre in Gold Brigitte Stengg, Ehrenzeichen 50 Jahre in Gold Ulrich Hollerer und Peter Kreuter, Ehrenzeichen 60 Jahre in Gold Hubert Sittlinger. Die Ehrennadel in Gold ging an Maria Feldbaumer, das Verdienstkreuz in Bronze am Band an Stefan Mayer und Dominik Preis und das Verdienstkreuz in Silber am Band an Obmann Michael Zuber.