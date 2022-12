"Die Plottn ist fertig", wurde am 23. November verkündet. Wenige Tage später startete man in der "Walter Perner-Greimarena" in St. Peter am Kammersberg in die neue Eislauf- und Eishockeysaison. Die Murauer Gemeinde entwickelte sich in den vergangenen Jahren zur "Eishochburg" in der Region – nicht zuletzt dank der künstlichen Kühlung, die 2017 installiert wurde. Am 8. Dezember wird Jubiläum gefeiert: 20 Jahre Askö EC St. Peterer Haie mit ganztägigem Programm.