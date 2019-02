Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der St. Peterer Hainachwuchs in Aktion © Alfred Taucher

Bis Sonntag, 24. Februar, herrscht, ehe auf Sommer-Modus umgestellt wird, am Eislaufplatz in St. Peter am Kammersberg noch Hochbetrieb. Viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben in den letzten Wochen und Monaten die perfekten Bedingungen im „Ice Park Greimarena“ genützt, um sich auf ihren Schlittschuhen auszutoben und dem Eislaufsport nachzugehen.



Außerdem haben mehrere Generationen des St. Peterer Haie-Eishockeyclubs die „Plottn”, wie sie unter den Einheimischen genannt wird, in ein wahres Haifischbecken verwandelt. Ob als Junghaie, Goldfische, Buckelwale oder mit der Haie-Kampfmannschaft: Die Spieler haben sich bei unterschiedlichen Meisterschaften und Turnierauftritten sehr gut geschlagen. „Stolz sind wir auch auf unsere Zwerghaie, die sich heuer auch erstmals sehr gut in Szene gesetzt haben. Die Kinder des Jahrgangs 2013 und jünger haben sich schon in fremde Gewässer vorgewagt und feierten ihre Turnierpremiere in Bruck an der Mur”, freut sich Vorstandsmitglied Anton Bischof.



Die Zwerghaie haben also erstmals auch außerhalb des Heimbeckens Zähne gezeigt und ein Versprechen für die Zukunft abgegeben. Für Bischof hat sich das Haifischbecken in seiner Heimatgemeinde zu einem Tummelplatz und einer echten Brutstätte für künftige Generationen entwickelt: „Derzeit gleiten fast 100 junge Eishockey begeisterte Kinder und Jugendliche aus dem gesamten Bezirk in der Walter Perner-Greimarena über das Eis. Daher konnten wir mit unserem Klub gleich mit drei Kindermannschaften an diversen Nachwuchsturnieren in der Steiermark teilnehmen.”



Erfreulich für die Vereinsverantwortlichen sind auch die offenen Ohren bei Sponsoren für die Anschaffung der Helme und Ausrüstung: „Das sind für unsere Zwerg- und Junghaie ideale Voraussetzungen in Richtung gut geschützten und sicheren Start ins Eishockeyleben.”



Die Zwerghaie wurden übrigens mit einem speziellen Willkommensritual in die große Haifamilie unterm Greim aufgenommen. Nach Beendigung der Wettkampfsaison gibt es für die vielen Eishockey-Kinder auch im Sommer ein volles Programm. Inlinehockey-Trainings in Oberwölz und Jugendtrainingseinheiten in St. Peter am Kammersberg stehen unter der Leitung von Thomas Fussi auf der Tagesordnung.



Darüber hinaus gibt es auch noch eine spezielle Trainingskooperation mit dem EV Zeltweg Murtal Lions, wo man ab September mit den Nachwuchscracks des Eliteliga-Spitzenteams in der Aichfeldhalle trainieren kann.