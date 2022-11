Mit einer traurigen Nachricht muss sich die Stadtgemeinde Spielberg an die Öffentlichkeit wenden: Herbert Gruber, der mehr als 30 Jahre lang Bauamtsleiter in Spielberg war, ist am Dienstag (29. November) im 61. Lebensjahr nach schwerer Krankheit verstorben.

Gruber sei im Laufe der Jahrzehnte an zahlreichen richtungsweisenden Projekten wie etwa der Errichtung der flächendeckenden Wasser- und Kanalversorgung beteiligt gewesen, heißt es vonseiten der Stadtgemeinde. "Auch zukunftsformende Großprojekte wie die Entstehung des Bauhofs und des Gemeindezentrums wurden unter der baulichen Leitung von Herbert Gruber in die Tat umgesetzt." Man sei über den Todesfall des geschätzten Mitarbeiters und Kollegen "zutiefst bestürzt".

Gruber verstarb nur wenige Wochen nach seinem Pensionsantritt. Der Trauergottesdienst findet am Montag, 5. Dezember um 14 Uhr, in der Friedhofskirche in Knittelfeld statt.