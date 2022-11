200.000 Menschen. So viele Steirerinnen und Steirer sind Schätzungen zufolge von psychischen Erkrankungen betroffen - Tendenz weiter steigend. Jugend am Werk Steiermark bietet eine kostenlose, mobile sozialpsychiatrische Betreuung an, um Menschen in der Krise wieder zurück in ein für sie lebenswertes Leben zu führen.