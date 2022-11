Wertungsspiel, Spendenübergabe, Lesung und Verleihung

Diverse Veranstaltungen fanden rund um das zweite November-Wochenende in den Bezirken Murtal und Murau statt, darunter eine Lesung in Fohnsdorf, eine Urkundenverleihung, eine Spendenübergabe in Weißkirchen und ein Konzwertwertungsspiel.