"Fürs Abendessen schon einmal nichts." "Bis 19 Uhr werden wir es nicht schaffen." "Die Zeiten sind schon ein Witz." So und so ähnlich wird in sozialen Medien auf die geplanten Öffnungszeiten des "Burger King" reagiert, der am 16. November im Einkaufszentrum Fohnsdorf aufsperren wird. Zwischen 11 und 19 Uhr kommen dort künftig Fans von Burger und Pommes auf ihre Kosten.