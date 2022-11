Gegen 7 Uhr war die 15-Jährige aus dem Bezirk Murtal mit ihrem Moped in einer Wohnsiedlung in Hetzendorf unterwegs. Vermutlich aufgrund von Eisglätte kam sie in einer Rechtskurve zu Sturz. Dabei erlitt sie eine schwere Verletzung am rechten Unterschenkel. Sie wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus nach Judenburg eingeliefert.