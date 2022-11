"MATURA (IM)POSSIBLE - die letzte Mission": So lautete das Motto beim Maturaball des BG/BRG Judenburg, zu dem am 5. November im Veranstaltungszentrum geladen wurde. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher ließen sich die festliche Veranstaltung nicht entgehen - und feierten und tanzten bis spät in die Nacht.