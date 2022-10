Landesjugendchor begeisterte in Knittelfeld

Vor Kurzem trat der Landesjugendchor "Cantanima" in Knittelfeld auf. Bei dem Chorkonzert "Mysterium" ging es – wie der Name schon sagt – hauptsächlich um Gott, Märchen- und Fabelwesen, Mystisches und Geheimnisvolles. Aber auch Volkslieder wie "Es dunkelt schon in der Heide" und "Abendlich rauscht schon der Wald" standen auf dem

Programm. Zum Schluss gab es noch die beschwingten Stücke "Mr. Sandman" und "Chili con carne".