Es ist ein weißer Fleck auf der ansonsten grau gefärbten Ergebniskarte der Bundespräsidentenwahl 2022: Nur rund 21,5 Prozent aller Wählerinnen und Wähler aus der Gemeinde Niederwölz schritten am Sonntag zur Urne. Das ist die mit Abstand niedrigste Wahlbeteiligung in der Steiermark (Durchschnitt: 50,9 Prozent) und liegt auch österreichweit auf dem zweitletzten Platz hinter Lech. Der Grund ist freilich schnell gefunden: Am Wochenende des traditionsreichen Maxlaunmarktes ist Niederwölz im Ausnahmezustand.