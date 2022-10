800 neue Betten, weitere Parkplätze, ein zusätzlicher Sessellift und mehr Ganzjahresbetrieb - diese Vision für das Tourismusgebiet Lachtal schilderte der Oberwölzer Bürgermeister Johann Schmidhofer (ÖVP) kürzlich in einem Kleine-Zeitung-Interview. Diverse Projekte mit österreichischen Investoren seien in Umsetzung beziehungsweise Ausarbeitung. Seine Kernaussage: Das Lachtal müsse wachsen, um überleben zu können. Die dafür notwendigen Eingriffe in die Natur seien verhältnismäßig, so Schmidhofer.