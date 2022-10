Die 38 Tanzpaare begeisterten mit ihren atemberaubenden und eleganten Hebefiguren, die zu passender epischer Musik präsentiert wurden. Einstudiert wurde die überaus anspruchsvollen Polonaise von „Alena’s International Showdance Academy“. Nach der Polonaise sorgte im Ballsaal „Hubert Dreier und Hello Again“ dafür, dass die WM-Halle in Murau lebendig wurde. In der Disco sorgten „DJ Gero“ und „Sign_Out“ dafür, dass die Nacht zum Tag gemacht wurde. Ein besonderes Highlight war der einzigartige „Eispalast“, mit feinstem Eis von „Murtal Eis“. Ein weiteres Highlight war die Mitternachtseinlage, die von den Maturantinnen und Maturanten des BORG Murau selbst einstudiert wurde.