Haben Sie Ihren Klimabonus schon "unters Volk" gebracht, oder ist noch etwas davon übrig? Viele Menschen sind nicht mehr in der Lage, Geld zur Seite zu legen. Die Gemeinderäte der Stadt Judenburg haben sich deshalb entschieden, ihren Klimabonus zu spenden. Die 500 Euro werden zusammengelegt und jeweils an Caritas, VinziMarkt und Volkshilfe gespendet. "Gleichzeitig möchten wir als Stadträte alle Judenburger und Judenburgerinnen aufrufen, denen etwas vom Klimabonus übrig geblieben ist, diesen Betrag zu spenden", so Bürgermeisterin Elke Florian im Rahmen der Pressekonferenz "Zusammenarbeit mit Herz". Vizebürgermeister Norbert Steinwidder, Vizebürgermeister Thorsten Wohleser, Gemeinderat Peter Schilling, Gemeinderat Kurt Tanner sowie Gemeinderätin Sabine Matje stellen ebenso ihren Klimabonus zur Verfügung.