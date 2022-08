Am Wochenende herrscht an der BMX-Bahn in Mühlen (Bezirk Murau) wieder Hochbetrieb. Anlass sind die Veranstaltungen "Austrian BMX Champions of the Night" und "Alpe Adria Cup". Die Funktionäre, Mitglieder und Sportler der BMX-Abteilung von "Team Sport Mühlen" hatten in den vergangenen Tagen und Wochen daher alle Hände voll zu tun.