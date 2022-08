Für die reibungslose Durchführung sorgte das Team der "Eis-Schützen-Runde Wölzertal" mit Obmann Johann Koller und Schriftführer Gerhard Tanzer. Die Stimmung war schon in den Vorrunden sehr aufgeregt, steigerte sich noch zum Finale. Jede Mannschaft trat gegeneinander an. Das Finale entschieden schließlich die "4 Freunde aus Neumarkt" als Siegergruppe, die weiteren Ränge gingen an "Stolzalpe 1", "Die wüdn Hennen", Gasthof Leitner aus Lind und "Stocktiger". Für die Kulinarik sorgte das Team der Rot-Kreuz-Stelle in Oberwölz, "Die 3 lustigen 4" sorgten für die musikalische Unterhaltung bis in die Nachtstunden in der Freizeithalle in Oberwölz.