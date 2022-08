Die Pfarrkirche in Ranten und die Filialkirche in Althofen (Pfarre St. Peter am Kammersberg) haben einen gemeinsamen Pfarr- bzw. Kirchenpatron, den Apostel Bartholomäus. Dies wurde in beiden Pfarren auf ihre traditionelle Weise gefeiert. In Ranten waren es die Prangschützengarde samt der Schützemusikkapelle, die der kirchlichen Feier eine besondere Ehre erwiesen. Pfarrer in Ranten ist neben Thomas Mörtl der Murauer Pfarrer Grzegorz Szoltysek. Die Prangschützengardisten schützen bei der Prozession das Allerheiligste, dies ist ihre ureigenste Aufgabe seit ihrer Gründerzeit vor über 280 Jahren – nunmehr hat es lediglich symbolische Bedeutung. Kommandant der Prangschützen ist der Rantener Bürgermeister Franz Kleinferchner. Über 60 Mann zählt die Garde, diese hatte am Sonntag rund 150 Salven samt Fahnenschwingen absolviert.