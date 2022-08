Rund 200.000 Besucher werden insgesamt an diesem Wochenende rund um den MotoGP in Spielberg erwartet. Von jenen, die bereits vor Ort sind und sich die ersten Programmpunkte nicht entgehen lassen wollen, halten sich die allermeisten offenbar an gängige Spielregeln, an die Etikette und an die Straßenverkehrsordnung.

Und doch: Die Polizei hatte gewarnt und strenge Kontrollen angekündigt. Das Ergebnis: "Der Freitag selbst verlief an sich ohne größere Vorkommnisse. In der Nacht auf Samstag musste jedoch festgestellt werden, dass einige Einsätze wie Verletzungen oder Lärmerregungen auf übermäßigen Alkoholkonsum zurückzuführen waren. Das bestätigt auch die hohe Anzahl an vorläufig abgenommenen Führerscheinen", berichtet die Polizei am Samstag. So habe man im Zuge von Kontrollen rund um den Red Bull Ring vorerst 18 Führerscheine wegen Lenkens unter Alkoholeinfluss abnehmen müssen.