Über zahlreiche Besucher aus unterschiedlichen Bereichen – von der Politik bis zur Wirtschaft – freute sich Roman Scheuerer, Leiter der Bildungsregion Obersteiermark West, bei der Eröffnung des neuen Büros der Einrichtung. Wobei: So neu ist es nicht mehr. "Seit September sind wir hier. Es ist unser dritter Eröffnungsversuch", so Scheuerer. Es lag natürlich an Corona, dass bisher keine offizielle Büroeröffnung stattfinden konnte.