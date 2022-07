Am Montag, 11. Juli starten Bauarbeiten zur Errichtung eines neuen Stahlbetontragwerks bei der Spielberger Bahnüberführung im Ortsteil Lind. "Wir investieren rund 760.000 Euro, um unseren stark frequentierten Bahnübergang wieder fit für eine Last von 50 Tonnen zu machen", so Bürgermeister Manfred Lenger. Aktuell könne das in die Jahre gekommene Holztragwerk maximal 25 Tonnen Last tragen.



Im Verkehrskonzept ist von 11. Juli bis einschließlich 13. September 2022 eine Umleitung des Pkw-Verkehrs über das Ortsgebiet Spielberg vorgesehen. Lkw werden in diesem Zeitraum über die Gebiete Knittelfeld und Zeltweg umgeleitet. Die Zufahrt zum Bauhof der Stadtgemeinde Spielberg wird weiterhin gegeben sein.