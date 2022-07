In der Nacht auf Dienstag waren unbekannte Täter in Knittelfeld unterwegs. "Sie brachen zunächst ein Fenster auf und begaben sich in den vorderen Geschäftsbereich. Dort schlugen sie Glasvitrinen ein und brachen mehrere Kästen auf", berichtet die Polizei. Gestohlen wurden aus dem Geschäft rund 60 Handys verschiedener Marken und Preisklassen.