"Stop" steht in großen Lettern auf einem meterlangen Bildschirm über der Fahrbahn. Es ist kurz vor 19 Uhr, als am Mittwochabend die Unterflurtrasse in St. Georgen ob Judenburg für den Verkehr gesperrt wird. Aus der Röhre in Richtung Judenburg dringt dichter Rauch, "Brand" meldet die Anzeige, die Ampel springt auf Rot.