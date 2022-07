Die Spritpreise steigen, die Kosten für Lebensmittel, Strom und Gas ebenso: "Es ist das Thema Nummer eins, in der Region und in ganz Österreich", sagte SPÖ-Nationalratsabgeordneter Max Lercher am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz. "Und die Aussichten sind nicht gut, wir bewegen uns auf zehn Prozent Inflation zu. Zunehmend rutscht auch die Mittelschicht in die Armut ab."