Die tägliche Turnstunde ist in aller Munde. Seit Jahren wird über das Projekt diskutiert, ab Herbst soll die Sportstunde in neun Pilotregionen in allen österreichischen Bundesländern erprobt werden. In der Steiermark wurde Leibnitz dafür ausgewählt, aber auch im Murtal gibt es eine Schule, die mit der täglichen Bewegungseinheit Erfahrung hat.