Zwei Jahre lang hat die Corona-Pandemie das Veranstaltungsprogramm in Knittelfeld bestimmt, heuer will man den Sommer voll ausnützen: "Wir haben wirklich viel geplant, in Knittelfeld ist einiges los", verriet Bürgermeister Harald Bergmann im Rahmen einer Pressekonferenz am Montag. Und das, obwohl die zwangsweise Fusion aller Tourismusverbände ein 200.000 Euro großes Loch in das Veranstaltungsbudget gerissen hat. "Wir haben uns mit der Gründung des Citymanagements beholfen - damit können wir die großen Events wieder durchführen", so Bergmann.